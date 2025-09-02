Haurreskolako matrikulazio-epea zabalik irailak 10a arte

OrioHaurreskolako matrikulazio-epea zabalik irailak 10a arte
Orain matrikulatzen diren haurrek urrian hasiko dute ikasturtea
Antxon Etxeberria
ORIO.
Asteartea, 2 iraila 2025, 20:14
Irailaren 10era arte, zabalik izango da Maria Maestra haurreskolan izena emateko epea. Orain matrikulatzen diren haurrek urrian hasiko dute ikasturtea. Izen-ematea haurreskolan edo online egin daiteke.
Aipatu behar da, interesatuek hilero izango dutela matrikula egiteko aukera hilaren 1etik 10era, beti ere, plaza libreak badaude. Instalazioa aldez aurretik bisitatu nahi dutenek, horretarako aukera izango dute irailaren 10era arte, 11:30etik 14:30era ordutegian.
Ate irekietako bisita egiteko edo informazio gehiago behar izanez gero, halaber, jarri harremanetan Orioko Maria Maestra Haurreskolarekin: 943 89 06 25 telefonora deituta edo mariamaestra.orio@haurreskolak.eus korreo elektronikoan.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.