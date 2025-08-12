Orio«Ez dadida asteburuan kolore horia falta Zarauzko estropadetan»
A. E.
orio.
Asteartea, 12 abuztua 2025, 20:10
Orio Arraun Elkarteak zera jakinarazten die oraindik kamiseta eskuratu ez duten bazkideei: « Badator hain maitea dugun Zarauzko Ikurriña, seguru gure neska-mutilek eskertuko dutela zuen bultzada eta animoak; beraz, aurten ere hori kolorea ikusi dadila Zarauzko pasealekuan. Baten batek oraindik ez badu kamiseta, bisera, bandera..., hauxe izango da dendaren ordutegia aste honetan: Ostirala: 10:30etik 13:30era eta 17:00etik 20:00era, eta, larunbatean: 10:30etik 13:30era. Ez dadila kolore horia falta!!!. Aupa Orio», diote Orio Arraun Elkartetik. Beraz, badakizue.
