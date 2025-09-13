El Ayuntamiento pretende recuperar fotografías del frontón antes de su inminente derribo

Antxon Etxeberria ORIO. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Orio informó el pasado mes de julio de que las obras de derribo del frontón municipal comenzarán en octubre. Antes de eso, en septiembre quiere despedirse del frontón, y con la colaboración del club de pelota Ospele está preparando el acto, que tendrá lugar dentro de unas fechas. Pero antes de la despedida, el Ayuntamiento pretende recoger las fotos del frontón de la localidad y realiza un llamamiento a la ciudadanía para que recuperar las imágenes del frontón guardadas en casa y las envíe al Ayuntamiento.

Además del deporte, el frontón se ha utilizado durante muchos años como lugar de encuentro y se mantendrá en la memoria de todos los oriotarras. Por ello, el Ayuntamiento quiere recoger fotografías de todo tipo de actividades que se han realizado en el frontón, como comidas populares, actos culturales, exposiciones organizadas por los diferentes agentes del pueblo, encuentros...

Estas fotografías se integrarán en un soporte audiovisual y se recogerán en el archivo municipal. Por lo tanto, en la medida de lo posible, es recomendable enviar fotos de buena calidad, en formato jpg.

El último día para enviar las fotos será el martes, día 16. Habrá dos maneras de hacerlo: online, en komunikazioa@orio.eus o presencialmente, en el archivo del Ayuntamiento de Orio (3ª planta).