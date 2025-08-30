Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Kiroldegian dauden makina eta instalakuntzak erabili ahal izango dira.

Orio

Ateak zabalduko ditu berriro bere Karela kiroldegiak bihar

Azken bi asteak itxita egon ostean mantentze lanak egin eta gimnasioak egokitzen bukatzeko

A. E.

ORIO.

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:30

Karela kiroldegia itxita egon da azken bi asteotan, abuztuaren 18tik 31ra, urteroko mantentze-lanak egiteko eta gimnasioak egokitzen bukatzeko. Bihar, astelehena irailak 1, zabalduko ditu berriro ateak, eta ordutegi berria izango du. Irailaren 5ean, halaber, irekiko da 2025-2026 ikasturteko ikastaroetan izena emateko epea.

Orioko Udalak Neo enpresari adjudikatu dio kiroldegiaren kudeaketa, eta uztailaz geroztik, hitzarmen berria indarrean da. Azken bi hilabeteetan udako ordutegia izan du kiroldegiak, eta irailetik aurrera, ordutegi berriarekin funtzionatuko du, honakoa hain zuzen: astelehenetik ostiralera: goizeko 07:00-21:00; larunbatetan: 09:00-13:00 eta 16:00-20:00 eta, igande eta jaiegunetan: 09:00-13:00etara

Kiroldegiko gimnasioak handitzeko eta berritzeko lanak ere egin ditu Udalak azken asteetan, eta bihartik aurrera erabilgarri egongo dira.

2025-2026 ikasturteko ikastaroen eskaintza berria ere ia prest du Udalak, eta datorren ostiralean, irailak 5, zabalduko da izen-ematea. Horren aurretik, irailaren 3an, emango du ikastaroen egutegiaren, ordutegiaren eta prezioen berri.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ateak zabalduko ditu berriro bere Karela kiroldegiak bihar

Ateak zabalduko ditu berriro bere Karela kiroldegiak bihar