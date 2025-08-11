Zortzi partaide XVI. Goitibehera jaitsieran

GetariaZortzi partaide XVI. Goitibehera jaitsieran
Astelehena, 11 abuztua 2025, 20:45
Eguraldi beroarekin ospatu zuten Salbatore jaien barne XVI. Goitibera Jaitsiera. Aurtengoan zortzi goitibera izan ziren Eitzagako bidegurutzean, bertatik herriko kaleetara burutu beharreko ibilbidea prestatzen, bihurguneak, zebrabide altuak eta abar. Segurtasuna bermatzeko lasto fardoak arrisku gune guztietan prest eta jendetza ikusmin handiarekin, hori bai, eguzkiari aurre egiteko itzala sor zezakeen tramankuluak, txapelak eta bestelakoak erabiliz, sarri-sarri ura edanaz. Izerdia bota zutenak goitiberetan parte hartu zuten neska-mutilak, hauek noiz behinka abiadura handiagoaren bila bultzatzera ateratzen dira eta amaieran neke aurpegiak ere ikusi ziren. Dotoreak batzuk, bizkorrak besteak, denetik ikusi zen aurtengo edizioan. Zortzi abiatu ziren baina hauetariko batek Erruerako bihurgunean gurpila galdu eta amaitzerik ez zuten izan.
