XXVII. Marmitako Lehiaketa Omar Ulacia eta Aitor Iribarrentzat

GetariaXXVII. Marmitako Lehiaketa Omar Ulacia eta Aitor Iribarrentzat
Asteazkena, 13 abuztua 2025, 20:24
Pili Alkortak, Jon Galarragak, Mari Karmen Manterolak eta Isaak Ostolazak osatutako epaimahaiak hartu zuen larunbatean erabakia, XXVII. Marmitako Lehiaketaren irabazleak Omar Ulacia eta Aitor Iribar izan ziren. Bigarren lekuan geratu ziren Idoia Egiguren eta Ainhoa Gomez, eta hirugarren tokian, Oier Idiakez eta Gorka Lazkano. Beraiek eta beste 30 bikotek prestatutako marmitakoarekin egin zen herri bazkaria Harritartean.
