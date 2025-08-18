Esperantza gero eta hobe, Zarautzen 3.

GetariaEsperantza gero eta hobe, Zarautzen 3.
Astelehena, 18 abuztua 2025, 20:05
Etxetik atera eta Zarauzko uretan lehiatu zuen Esperantzak asteburuan eta kirol mailari beste urrtas bat eman diote Ion Larrañagaren mutilek. Larunbatean txanda irabazi eta igandekoan txanda nagurira sartu ziren, laugarren amaituta. Ikusmina zaleen artean, asko hurbildu ziren, zahar eta gazte, oilarren artean zer egingo zuten ikusminarekin. Gozatu ederra hartu zuten Orio eta Zierbenaren atzetik hirugarren sailkatuta eta Ikurriñaren sailkapen orokorrean hirugarren baita. Erne, igandean Getarian izango baititugu lanean.
