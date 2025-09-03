Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Marea marroiak zita bat du gaur Donostiako badian, Esperantzarekin gozatzeko itxaropenarekin. AMAXKAR

Getaria

Denboraldia borobildu nahi du Esperantzak Kontxarako sailkatuz

Liga bikain bat egin ondoren, Donostian egon nahi dute hurrengo bi asteburutan

Juan Mari Zubiaurre

getaria.

Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:07

Denboraldi ikusgarria burutzen ari da Getariako Arraun Elkarteko trainerua. Eusko Label Ligan emaitza oso onak lortzen ari dira eta gaur izango dute aukera denboraldi hori borobiltzeko.

Donostiako badian izango dute zita, arratsaldeko 18:00etan hasiko den Kontxarako sailkapen kanporaketan. Getariarrak Ligan erakutsi dute sei onenen artean daudela eta horrek aukera handiak ematen dizkio Ion Larrañagaren mutilei beste urte batez zaleak iraileko bi lehen asteburutan Donostiara eramateko.

Atzo iluntzean azken entrenamendua hasi aurretik herritar ugari elkartu ziren moilan arraunlariei babesa eta animoa emateko eta gaur ere, Donostian izango da marea marroia.

Itsasoak jarriko du ontzi bakoitza bere lekuan baino itxaropentsu egon gaitezke Esperan-tzarekin, hitz jokoa eginaz. Donostiarra zuzenean sailkatuta dagoenez aukera bat gehio gure traineruarentzat.

Autobus zerbitzua

Getariako Udalaren eskaerari erantzunez, Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako Departamentuak Lurraldebuseko zerbitzu bereziak jarriko ditu gaurko sailkapen-estropadarako. Gaurko, UK10 (Zumaia >Donostia AP-8 Zarauztik) linea 16:00etan irtengo da Zumaiatik, eta 16:50ean iritsiko da Gipuzkoako hiriburura. Era berean, UK11 lineak (Zumai >Zarautz >Orio >Donostia) irteera bat izango du 16:30ean, eta ordubete geroago iritsiko da Donostiara. Itzulerako ordutegiak 19:30ean izango dira UK11rako eta 21:00etan UK10rako.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abuchean a una mujer en la playa de La Concha por borrar un mensaje en contra de Israel
  2. 2

    Condenado a dos años de cárcel el médico homeópata de Baiona que pasa consulta en Donostia
  3. 3 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  4. 4 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián
  5. 5

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  6. 6 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  7. 7 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  8. 8

    Bélgica da un nuevo espaldarazo a CAF en la adjudicación del supercontrato
  9. 9 Graves daños materiales y una persona afectada por inhalación de humo en un incendio en una empresa de Irun
  10. 10 Oyarzabal no se traga la versión de Lamine sobre el penalti: «¡Anda ya!»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Denboraldia borobildu nahi du Esperantzak Kontxarako sailkatuz

Denboraldia borobildu nahi du Esperantzak Kontxarako sailkatuz