Arrantzatzen ikasteko aukera eskaintzen du Blue Point ekimenak portuan

GetariaArrantzatzen ikasteko aukera eskaintzen du Blue Point ekimenak portuan
J.M. ZUBIAURRE
getaria.
Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:30
Jakina da herriko gazte askok dutela arrantzarako gogoa. Gehienetan etxeko baten laguntzarekin hasten dira edo lagun artean. Dena den, Getarian badago modua arrantza egiten ikasten hasteko.
Horretarako portuan aurki-tzen den Blue Point egoitzara joan besterik ez dago. «Modu praktikoan lortzen ditugu arrantzara joateko behar diren ezagutzak, eta aldi berean, ozeanoaz, hura zaintzeko moduaz, haren funtzionamenduaz eta bertan bizi diren espezieez ere jabetzen gara» esaten dute euren weborrian. Inreresatuak deitu 615 789 588 telefono zenbakira.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.