Getaria

Arrantzatzen ikasteko aukera eskaintzen du Blue Point ekimenak portuan

J.M. ZUBIAURRE

getaria.

Larunbata, 30 abuztua 2025, 21:30

Jakina da herriko gazte askok dutela arrantzarako gogoa. Gehienetan etxeko baten laguntzarekin hasten dira edo lagun artean. Dena den, Getarian badago modua arrantza egiten ikasten hasteko.

Horretarako portuan aurki-tzen den Blue Point egoitzara joan besterik ez dago. «Modu praktikoan lortzen ditugu arrantzara joateko behar diren ezagutzak, eta aldi berean, ozeanoaz, hura zaintzeko moduaz, haren funtzionamenduaz eta bertan bizi diren espezieez ere jabetzen gara» esaten dute euren weborrian. Inreresatuak deitu 615 789 588 telefono zenbakira.

