Lanean aritutako boluntario talde bat. Berrehundik gora izango dira. e.a.
Azpeitia

Iraurgi Saskibaloiaren Garagardo Azoka martxan

David Rodriguez entrenatzaileak zabaldu zuen azoka ostiral iluntzean

Eli Aizpuru

Azpeitia

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:21

Comenta

Urtero bezala, arrakastatsua izan da Iraurgi Saskibaloiak antolatu ohi duen Garagardo Azoka. Afariek nahiz bazkariek -larunbatetan bazkariak ere emango dituzte- harrera ezin hobea izan dute herritarren artean. Hurrengo asteburuan -ostiralean eta larunbatean- zabalduko ditu berriro ateak. Orduan ere, musikaz, lagunarteaz eta jan-edanaz gozatzeko aukera izango da. 18:00etan zabalduko da ostiralean eta eguerditik aurrera, berriz, zapatuan. Berrehundik gora boluntario ariko dira bertan lanean.

