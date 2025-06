«Mientras estemos aquí, no fomentaremos más corridas de toros», afirma la alcaldesa

La cuarta corrida de toros solicitada por la Comisión Taurina se coló en el pleno celebrado el pasado martes. La decisión del gobierno municipal ... de Bildu de mantener la Feria Taurina de San Ignacio con tres festejos -sin añadir ni quitar ninguna jornada- fue el tema de debate principal en el apartado de ruegos y preguntas que cerró la sesión plenaria, de hecho, las votaciones del orden del día necesitaron de dos minutos.

Fue la edil Hegoa Lartzabal la encargada de sacar el asunto a colación. Lartzabal ofreció su apoyo en nombre del grupo municipal del PNV a la Comisión Taurina. La concejala señaló que la «ley obliga a las instituciones públicas a proteger la tauromaquia» y que las corridas de toros «no van contra nuestra cultura e historia».

El PNV argumentó también que organizar una cuarta corrida en Azpeitia «no implicaría gasto alguno» para el ayuntamiento, y que tanto «la labor que realizan como la compensación económica se quedan en Azpeitia».

Nagore Alkorta tomó la palabra señalando que el Gobierno Municipal se reúne con la Comisión Taurina «al igual que lo hace con el resto de entidades y agrupaciones locales» y tras conversaciones con los responsables «el tema quedó ya finiquitado».

La alcaldesa hizo referencia a las afirmaciones como la de «...hemos quitado una cuarta corrida», señalando que no es correcta «porque no se puede quitar algo que no existe».

Bildu mantiene las tres corridas en su intento «de tener en cuenta los intereses de todos los azpeitiarras», pero «lo que más nos sorprende», dijo Alkorta, es que «con las necesidades e inquietudes con las que cuenta el pueblo de Azpeitia, una hipotética cuarta corrida tenga tanta trascendencia». «Nosotros no hemos quitado nada sino que mantenemos lo que tenemos hasta ahora después de las explicaciones pertinentes a la Comisión Taurina», ultimó.

Seguidamente fue el también edil jeltzale Antonio Gallarin el que tomó la palabra haciendo referencia a que «Azpeitia es una localidad taurina» y que durante los últimos años «sí ha aumentado la presencia de la sokamuturra y de otros espectáculos taurinos como los recortadores o los campeonatos de anillas» en la localidad.

La alcaldesa, sin embargo, puso en duda la afirmación sobre si es o no Azpeitia una localidad taurina y hasta qué punto, «según con quién te relaciones y el ambiente en el que te muevas», respondió.

Para Alkorta, cuando se trata de la pluralidad de un pueblo «no debemos pensar únicamente en nuestro círculo».

La primera edil ve totalmente lícito que el PNV esté de acuerdo con la solicitud de la Comisión Taurina de celebrar una cuarto día de feria pero lo es también el que «no estemos dispuestos a impulsar más corridas de las que se celebran en la actualidad». Zanjó la conversación: «Mientras nosotros estemos aquí, no fomentaremos más corridas de toros».

El tema quedó ya «finiquitado», se reiteró, por lo que la sesión plenaria finalizó con dos posturas diferenciadas que difícilmente pueden acercarse.