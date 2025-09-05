Firmado el acuerdo de compra del convento de Las Siervas

El Ayuntamiento de Azpeitia informó en junio de que había llegado a un acuerdo con la Congregación de Siervas de María para la compra del ... convento de Las Siervas. Tras realizar todos los trámites necesarios, la alcaldesa Nagore Alkorta y representantes de la congregación firmaron ayer en la notaría el acuerdo para la compra del edificio.

«Estamos muy contentos de que el Ayuntamiento haya adquirido un edificio y un gran espacio en el centro del pueblo para utilizarlo en beneficio de la ciudadanía», ha dicho Alkorta. El convento tiene una superficie construida de 3.254 metros cuadrados, y teniendo en cuenta el convento y la zona verde circundante, el espacio ocupa una superficie total de 9.735 metros cuadrados (1.444 metros cuadrados del convento y 8.291 metros cuadrados de la zona verde). La compra se ha llevado a cabo a través de Azpeitia Berritzen, y el Ayuntamiento ha pagado dos millones de euros.

De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Azpeitia, este ámbito debe tener un uso dotacional, es decir, se pueden instalar equipamientos sanitarios, sociales, culturales, administrativos, etc. «Creemos que tendremos la oportunidad de desarrollar un proyecto ciudadano interesante en este ámbito. Ya estamos empezando a tener los primeros contactos y a ver si estamos en condiciones de dar más detalles en breve», ha añadido la alcaldesa.