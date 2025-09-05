Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Momento de la firma entre la alcaldesa y la congregación. UDALA

Azpeitia

Firmado el acuerdo de compra del convento de Las Siervas

Tras realizar todos los trámites, la alcaldesa Nagore Alkorta y representantes de la congregación firmaron ayer el acuerdo de compra en la notaría

Sara Utrera

Sara Utrera

Azpeitia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

El Ayuntamiento de Azpeitia informó en junio de que había llegado a un acuerdo con la Congregación de Siervas de María para la compra del ... convento de Las Siervas. Tras realizar todos los trámites necesarios, la alcaldesa Nagore Alkorta y representantes de la congregación firmaron ayer en la notaría el acuerdo para la compra del edificio.

