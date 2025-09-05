Firmado el acuerdo de compra del convento de Las Siervas

AzpeitiaFirmado el acuerdo de compra del convento de Las Siervas
Tras realizar todos los trámites, la alcaldesa Nagore Alkorta y representantes de la congregación firmaron ayer el acuerdo de compra en la notaría
Azpeitia
Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29
El Ayuntamiento de Azpeitia informó en junio de que había llegado a un acuerdo con la Congregación de Siervas de María para la compra del ... convento de Las Siervas. Tras realizar todos los trámites necesarios, la alcaldesa Nagore Alkorta y representantes de la congregación firmaron ayer en la notaría el acuerdo para la compra del edificio.
«Estamos muy contentos de que el Ayuntamiento haya adquirido un edificio y un gran espacio en el centro del pueblo para utilizarlo en beneficio de la ciudadanía», ha dicho Alkorta. El convento tiene una superficie construida de 3.254 metros cuadrados, y teniendo en cuenta el convento y la zona verde circundante, el espacio ocupa una superficie total de 9.735 metros cuadrados (1.444 metros cuadrados del convento y 8.291 metros cuadrados de la zona verde). La compra se ha llevado a cabo a través de Azpeitia Berritzen, y el Ayuntamiento ha pagado dos millones de euros.
De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de Azpeitia, este ámbito debe tener un uso dotacional, es decir, se pueden instalar equipamientos sanitarios, sociales, culturales, administrativos, etc. «Creemos que tendremos la oportunidad de desarrollar un proyecto ciudadano interesante en este ámbito. Ya estamos empezando a tener los primeros contactos y a ver si estamos en condiciones de dar más detalles en breve», ha añadido la alcaldesa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.