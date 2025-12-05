Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Frontoi Txiki alboan dago Energia Bulegoa. E.A.

Azpeitia

Energia bulegora joan diren herritarrak hilean 15,5 euro aurreztu ahal izan dituzte fakturan

Energia Bulegoaren arreta doakoa, inpartziala eta herritar guztiei irekia da. Hitzordua aurrez hartzea gomendatzen da

E. A.

Azpeitia.

Ostirala, 5 abendua 2025, 20:23

Comenta

Negua iristear den honetan eta etxeetako energia kon-tsumoa handitzea aurreikusten den garaiotan, Azpeitiko Udalak herritarrei gogorarazi die garrantzitsua dela «kontsumo ohiturak modu eraginkorragoan egoki- tzea eta kontratu energetikoen baldintzak arretaz berrikustea».

Udaleko Energia Bulegoak bildutako datuek argitu dutenez, zerbitzura gerturatu diren pertsonek hilean batez beste 15,5 euro aurrezteko aukera izan dute, beren faktura elektrikoak eta kon-tsumo ohiturak aztertu ondoren emandako gomendioak praktikan jarri eta gero.

Emaitzek erakusten dute ohiko kontsumo-jardueretan egindako aldaketa txikiek, baita tarifa energetikoaren egokitzapen egoki batek ere, eragin zuzena dutela etxeetako ekonomiaren egoeran, batez ere neguko eskaera termikoa handitzen denean.

Udaleko Ingurumen batzordeburu Joanes Amenabarrek azaldu duenez, «gure helburua da herritarrei energia kontsumo eraginkor eta bidezko baterantz laguntzea, informazio argia eta objektiboa eskainiz, erabaki arduratsuak har ditzaten».

Energia Bulegoko teknikariak ez dira faktura elektrikoak azter-tzeaz soilik arduratzen: etxebizi-tzen kontsumo energetikoari buruzko orientazio pertsonalizatua ere eskaintzen dute. Zerbitzua bereziki lagungarria izango da datozen aste eta hilabeteetan, etxe askotan berogailuen erabilera handituko baita.

Energia Bulegoaren arreta doakoa, inpartziala eta herritar guztiei irekia da. Hitzordua aurrez hartzea gomendatzen da Donejakue kaleko bulegoan, Frontoi Txiki alboan. Horretarako, telefono zenbakia 943 119 806 da. Helbide elektonikora ere zuzendu daitezke herriatrrak: energia@azpeitia.eus.

Bulegoa zabali izan ohi da astelehen, astearte, asteazken eta ostiraletan, goizeko 10:00etatik 14:30era; eta ostegunetan, 17:00etatik 19:30era.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
  2. 2 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  3. 3

    Grandes clubes preguntan por Luka Sucic aunque todavía no hay negociaciones abiertas
  4. 4 Donostia recibe la visita de una familia especial
  5. 5

    Ernai derriba el último toro de Osborne del País Vasco
  6. 6

    El temporal abre tres boquetes en el muro de costa que empezaba a ser reparado en Ondarreta
  7. 7 La pareja que se jubiló a los 35 y 40 años y vive viajando: «Invertir es el único juego donde cuanto menos haces, más ganas»
  8. 8 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  9. 9 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  10. 10

    El Gobierno Vasco aplaude el pacto para atajar la multirreincidencia: «Uno de cada ocho detenidos ha delinquido más de una vez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Energia bulegora joan diren herritarrak hilean 15,5 euro aurreztu ahal izan dituzte fakturan

Energia bulegora joan diren herritarrak hilean 15,5 euro aurreztu ahal izan dituzte fakturan