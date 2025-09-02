El curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales volverá a ofrecerse este año

El curso de cuidados y atención a personas dependientes se impartirá en el palacio Basazabal.

S. U. azpeitia. Martes, 2 de septiembre 2025, 20:15 Comenta Compartir

La Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del programa 'Elkar-ekin lanean', y con la colaboración del Ayuntamiento de Azpeitia, ha organizado una vez más el curso gratuito de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.

El curso, que tendrá una duración de 370 horas, se llevará a cabo en el Palacio Basazabal del municipio. Las clases se impartirán de lunes a viernes, de 09.30 a 14.30 horas, y está previsto que comiencen el próximo 6 de octubre y que finalicen el 3 de febrero. La formación estará impartida por los miembros de Zabaltzen Sartu Koop.Elk.

Para 15 personas

El aforo del curso es para quince personas y ya se ha abierto el plazo de inscripción. La solicitud deberá realizarse en Lanbide, en el siguiente enlace. https://web.lanbide.eus/apps/FR_CURSO_DETALLADO?LG=E&ML=FORMEN1&MS=Fcaa&IDRG=402506&CTRG=4.

El principal objetivo del proyecto es ofrecer a las personas desempleadas de la comarca itinerarios eficientes de inserción social y laboral adaptados estos perfiles, integrando los servicios de la comarca.