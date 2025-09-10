Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de Kulturaz y ayuntamiento junto a los magos locales Iagomago y Julen Magoa. E.A.

Azpeitia

Azpeitia se llenará de magia con la llegada del otoño

La localidad acogerá una nueva edición de 'Txisteratik egun magikoak' los días 3 y 4 de octubre

Eli Aizpuru

Azpeitia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13

Azpeitia se convertirá en un escenario mágico con la llegada del otoño. Por noveno año consecutivo la recién creada agrupación Txisteratik, con la colaboación ... de Kulturaz kooperatiba y el Ayuntamiento de Azpeitia, han organizado una nueva edición de 'Txisteratik egun magikoak', unas jornadas en las que reconocidos magos serán los protagonistas tanto en las calles azpeitiarras como en Dinamoa y Soreasu creando ilusión y sorprendiendo al espectador mediante trucos y juegos que desafían la lógica. Los días 3 y 4 de octubre, los que se acerquen a Azpeitia tendrán la oportunidad de romper con la rutina, despertando el asombro y conectando con lo inexplicable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 La venta de una casa completa por 6.000 euros que asombra a quien la descubre: «Llevaba 20 años cerrada»
  3. 3 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Un trailer portacoches se queda atrapado bajo un puente en Oiartzun
  6. 6

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  7. 7 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  8. 8 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  9. 9

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  10. 10 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Azpeitia se llenará de magia con la llegada del otoño

Azpeitia se llenará de magia con la llegada del otoño