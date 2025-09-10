Azpeitia se llenará de magia con la llegada del otoño

Azpeitia se convertirá en un escenario mágico con la llegada del otoño. Por noveno año consecutivo la recién creada agrupación Txisteratik, con la colaboación ... de Kulturaz kooperatiba y el Ayuntamiento de Azpeitia, han organizado una nueva edición de 'Txisteratik egun magikoak', unas jornadas en las que reconocidos magos serán los protagonistas tanto en las calles azpeitiarras como en Dinamoa y Soreasu creando ilusión y sorprendiendo al espectador mediante trucos y juegos que desafían la lógica. Los días 3 y 4 de octubre, los que se acerquen a Azpeitia tendrán la oportunidad de romper con la rutina, despertando el asombro y conectando con lo inexplicable.

Txisteratik arrancará el viernes 3 de octubre con una gala denominada 'Gertuko magia' (Magia de cerca) que se llevará a cabo en Dinamoa Sormen Gunea, a las 18.00. Cada año, los organizadores se esmeran en hacer partícipe de la gala a algún mago de renombre. En esta ocasión, han adelantado, la gala contará con la participación de Eneko Gutiérrez, Oier Jurado y la colaboración especal de Paco Agrado, un ilusionista extremeño reconocido por fusionar magia, narrativa, poesía y teatro en sus espectáculos. Con más de una década de experiencia, ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales.

Urriak 3, ostirala

18.00 Gertuko magia gala. Dinamoa Sormen Gunean.

Urriak 4, larunbata

12 30. Kaleko magia lehiaketa tabernarien laguntzarekin.

19 00. Gala nagusia. Soreasu antzokian.

La magia saltará a la calle el día 4, sábado. El día arrancará con una especial sesión de magia callejera a la que en esta edición se han unido también los bares del entorno de la plaza y Erdikale para que los magos participantes puedan ofrecer sus espectáculos también en los recintos hosteleros, a partir de las 12.30 horas.

Participarán un total de ocho magos y las actuaciones se enmarcarán dentro de un concurso donde el ganador será premiado en la gala final que tendrá lugar por a tarde, a las 19.00.

Gala Principal

Esta gala especial de Txisteratik será el colofón a las jornadas mágicas. El público podrá disfrutar en Soreasu antzokia de la presencia del mago gallego Joshua Kenneth, Enzzo, Tor eta Txoborro y de Julen Magoa.

Las entradas para las galas están ya disponibles (10 euros) en la web de kulturaz (www.kulturaz.eus) y en Sanagustin kulturgunea.

Txisteratik elkartea

Tras nueve años organizando estas jornadas en las que la magia se convierte en protagonista, los precursores, los magos locales Iagomagoa y Julen Magoa , han visto el momento de crear una asociación para impulsar la magia en Azpeitia. Junto al legazpiarra Eneko Gutiérrez y la errenteriarra Maria Arandia han creado Txisteratik. «Tras nueve años y viendo que el proyecto se hace cada vez más grande, hemos decidido fichar a jóvenes magos euskaldunes y crear una asociación», ha señalado Iagomagoa.

Para calentar motores y como viene siendo ya costumbre de ediciones anteriores, han creado también un spot publicitario de la cita que ya está disponible en redes sociales así como en la web de kulturaz.

El acto de presentación de Txisteratik contó con la presencia –más de los magos locales Iagomagoa y Julen Magoa–, de la edil de Cultura, Leire Sarasua, que alabó la labor de Txisteratik y animó a la ciudadanía a participar en los actos, recalcando «la tremenda ilusión que despiertan» en Azpeitia.