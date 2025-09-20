Los trabajos de pintado de señalización vial pueden generar afecciones al tráfico la próxima semana

Los trabajos de pintado de señalética vial se realizarán en más de cuarenta puntos del municipio.

S.U. azkoitia. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento iniciará la próxima semana trabajos de pintado en varios puntos del municipio, lo cual podría generar afecciones puntuales en el tráfico como cortes temporales o desvíos. Está previsto que los trabajos se realicen entre el lunes y el miércoles, pero dependerá de las condiciones meteorológicas. Si llueve se retrasará la tarea.

Los trabajos de pintado de señalética vial se realizarán en más de cuarenta puntos del municipio, para marcar pasos de cebra, aparcamientos para personas con movilidad reducida, zonas de carga y descarga, o zonas de estacionamiento prohibidas. La actuación conjunta tiene un presupuesto de 22.618,53 euros.