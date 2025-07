Reabren las piscinas de Azkoitia y tres de los cinco hospitalizados por un escape de cloro ya han sido dados de alta

Las piscinas de Ugarteigaran de Azkoitia han vuelto a abrir sus puertas este lunes y ya funcionan con normalidad tras el incidente de ayer, en ... el que cinco personas resultaron intoxicadas por un escape de cloro. Tres de ellas (todos menores), ya han sido dados de alta y «se encuentran bien», según confirman fuentes municipales. Los otros dos afectados, un menor y un adulto, siguen en observación en el Hospital de Zumarraga a la espera de recibir los respectivos permisos hospitalarios para volver a sus casas. Desde el Ayuntamiento de Azkoitia apuntan a que lo harán «hoy mismo».

La alcaldesa Ana Azkoitia ha podido hablar este lunes con las familias de los intoxicados. «Me han confirmado que están bien, pero el susto que pasaron no se lo quita nadie. Por suerte, el accidente no fue a más». La primera edil azkoitiarra ha expresado sus disculpas y asegura que «estamos trabajando para que no vuelva a suceder».

La empresa Masquatro, encargada de la gestión de las piscinas, «sigue trabajando para esclarecer las causas que provocaron el fallo de los motores de clorificación». No obstante, tras la reapertura del espacio municipal han aclarado que «la calidad del agua es buena».