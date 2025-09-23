Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

El PSE-EE lamenta que «se haya tardado tanto» en iniciar los trabajos de pintado de señalización vial

«Llevamos demasiado tiempo advirtiendo de esta necesidad. La señalización vial es básica para la seguridad de nuestro municipio»

S. U.

azkoitia.

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:30

El PSE-EE de Azkoitia ha lamentado el retraso con el que el equipo de Gobierno ha iniciado los trabajos de pintado de señalización vial. «El grupo municipal socialista lleva tiempo reclamando estas actuaciones ya que muchos tramos del municipio se han quedado desde hace mucho tiempo sin marcas viales, con carriles, pasos de peatones y plazas de aparcamiento prácticamente invisibles», han señalado.

Desde el PSE-EE han explicado que llevan tiempo pidiendo un plan de asfaltado, «ya que algunas calles están llenas de agujeros y baches que dificultan la circulación y suponen un riesgo tanto para peatones como para conductores». El grupo socialista ha recordado que ha presentado en varias ocasiones iniciativas para instar al gobierno del PNV a que realice estos trabajos, «pero estas propuestas no han sido tenidas en cuenta, a pesar de que son también constantemente demandadas por la ciudadanía».

Por este motivo, la portavoz socialista Janire Igoa, ha criticado «la falta de previsión y agilidad» del gobierno municipal. «Llevamos demasiado tiempo advirtiendo de esta necesidad. La señalización vial es básica para la seguridad de nuestro municipio y no entendemos por qué el PNV ha tardado tanto en poner en marcha estas actuaciones. La seguridad vial no puede depender de plazos políticos. Desde el PSE-EE seguiremos trabajando para que nuestras calles sean más seguras, accesibles y estén mejor cuidadas», ha concluido.

