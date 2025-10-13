Un nuevo círculo del silencio este jueves en apoyo a las personas migrantes

E. A. azkoitia. Lunes, 13 de octubre 2025, 20:27 Comenta Compartir

Como cada tercer jueves de cada mes, el día 16 Azkoitia hace un llamamiento para participar en una nueva reunión del Círculo del Silencio, a las 20.00 horas. 'Migrantes mensajeros de esperanza' será el lema de la reunión,

Ante el trato injusto que deshumaniza a las personas migrantes, en el año 2007 un grupo de franciscanos, inicia esta acción en Toulouse. Actualmente reúnen en France, España, Marruecos y otras ciudades de Europa, a un número considerable de personas de distintos horizontes y sensibilidades una vez al mes.

Los círculos pretenden concienciar sobre una cultura noviolenta a través de una acción accesible a todo el mundo, en una actitud de respeto frente al que sufre, y con la mirada puesta en minar el apoyo de la sociedad a estas leyes injustas, especialmente contra el colectivo inmigrante.

Impulsados por el grupo parroquial, Azkoitia lleva desde 2023 adherida a los Círculos del Silencio. Si bien en un principio las reuniones están relacionadas con las personas migrantes y las vulneraciones que estas sufren, desde la parroquia aseguran que «las vulneraciones se dan en niveles y ámbitos diferentes», de ahí, que el objetivo es el de denunciar las faltas de respeto de cualquier tipo. Por este motivo, diferentes asociaciones locales se han unido también a la iniciativa.