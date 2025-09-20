Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kipsang, en una edición de la Media Maratón. E.A.

Azkoitia

La Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia tiene nueva fecha

Se disputará el 21 de marzo, una semana antes de la fecha inicialmente anunciada

S.U.

AZKOITIA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

La XXXIII Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia, memorial Diego García, estaba previsto para el 28 de marzo de 2026. Sin embargo, tras hacer pública la fecha, la organización de la prueba ha sido informada de que «ese mismo día y hora se celebrará otra iniciativa de carácter general».

Desde Xeye Atletismo Taldea han explicado que, al encontrarse con tiempo, consultaron la posibilidad de cambiar la fecha con las distintas federaciones, y esta misma semana han recibido la aprobación de todas ellas. Por lo tanto, la carrera se tiene nueva fecha: se celebrará el 21 de marzo de 2026, una semana antes de la fecha inicialmente anunciada.

Ese mismo día se disputará también el Campeonato de Gipuzkoa de Media Maratón, organizado en colaboración con FAG.

Inscripciones desde noviembre

Las inscripciones se abrirán el 1 de noviembre. Además de la prueba principal, de 21 kilometros, también se podrá realizar otra, más reducida, de 8 kilómetros, lo que permitirá la participación de más corredores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un hombre de 68 años muerto y su mujer herida en un incendio en su vivienda de Donostia
  2. 2

    Los trabajadores de la Diputación pueden acogerse ya al año sabático retribuido
  3. 3 El líder de una banda legendaria del rock español debe parar la gira por un cáncer
  4. 4

    Una sentencia abre la vía a miles de guipuzcoanos para poder reclamar por comisiones hipotecarias
  5. 5

    «He ido con ella en ambulancia, estaba en shock. Se ha salvado porque ha salido al balcón, si llega a seguir a su marido...»
  6. 6 La villa, a un paso de San Sebastián, seleccionada para la portada de una revista de lujo
  7. 7

    Con tanto error grosero no se puede competir
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Betis. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9 Así ha sido la alfombra roja de la inauguración del Zinemaldia
  10. 10 Las confesiones de los famosos en la fiesta VIP del Zinemaldia: «He pensado mudarme de Madrid a San Sebastián»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia tiene nueva fecha

La Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia tiene nueva fecha