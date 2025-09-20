La Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia tiene nueva fecha

S.U. AZKOITIA. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30 Comenta Compartir

La XXXIII Media Maratón Internacional AzkoitiAzpeitia, memorial Diego García, estaba previsto para el 28 de marzo de 2026. Sin embargo, tras hacer pública la fecha, la organización de la prueba ha sido informada de que «ese mismo día y hora se celebrará otra iniciativa de carácter general».

Desde Xeye Atletismo Taldea han explicado que, al encontrarse con tiempo, consultaron la posibilidad de cambiar la fecha con las distintas federaciones, y esta misma semana han recibido la aprobación de todas ellas. Por lo tanto, la carrera se tiene nueva fecha: se celebrará el 21 de marzo de 2026, una semana antes de la fecha inicialmente anunciada.

Ese mismo día se disputará también el Campeonato de Gipuzkoa de Media Maratón, organizado en colaboración con FAG.

Inscripciones desde noviembre

Las inscripciones se abrirán el 1 de noviembre. Además de la prueba principal, de 21 kilometros, también se podrá realizar otra, más reducida, de 8 kilómetros, lo que permitirá la participación de más corredores.