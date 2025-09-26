Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Soroiz eta Aranburu dira protagonistak. KULTURKLIK

Azkoitia

'Maspalomas' filma eta 'Elara, bidaia bat izarretara' antzerkia dira Baztartxoko eskaintzak astebururako

E. A.

AZKOITIA.

Ostirala, 26 iraila 2025, 07:07

73. Donostiako Zinemaldiaren sail ofizialean lehiatu eta arrakasta itzela lortu ostean, zinema aretoetan izango da 'Maspalomas' filma eta Azkoitia izango du lehen plazetako bat. Jose Ramon Soroiz eta Nagore Aranburu, besteak beste, dira Moriartitarrek zuzendutako filmaren protagonistak.

Larunbatean eta igandean 19:30ean eta astelehenean, ikuslearen egunean, arratsaldeko 20:00etan emango dute filma herriko antzokian. Filma jatorrizko bertsioan eskainiko dute, gaztelerazko azpitituluekin.

Igandean, berriz, 17:00etan, Mar-Mar Teatroak haurrei eskainitako 'Elara, bidaia bat izarretara' antzezlana taularatuko du. Aurrez hartu nahi izanez gero, sarrerak eskuragarri daude www.entradium.com atarian.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    El Gobierno Vasco reconoce que el polémico campamento de Álava «no figuraba en ningún registro público»
  3. 3 La carta de despedida de un guipuzcoano al bar de su vida en el que jamás se tomó un café: «Nunca lo hice y ya no será posible»
  4. 4

    La Diputación de Álava «desconocía» el campamento de Bernedo porque «ni comunicó su actividad ni pidió ayudas»
  5. 5 Luto en el mundo del automovilismo por la muerte del piloto vasco Jabi Elortegui a los 49 años
  6. 6 El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Mallorca. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7 «Me arrepiento de no haberme operado antes; ha salido todo perfecto y vuelvo a ser feliz»
  8. 8

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  9. 9 Despiden a un trabajador en Gipuzkoa por fumar en su puesto de trabajo y los tribunales dan la razón a la empresa
  10. 10

    Y de repente, aparece Sadiq: «Necesitamos recuperarle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Maspalomas' filma eta 'Elara, bidaia bat izarretara' antzerkia dira Baztartxoko eskaintzak astebururako

&#039;Maspalomas&#039; filma eta &#039;Elara, bidaia bat izarretara&#039; antzerkia dira Baztartxoko eskaintzak astebururako