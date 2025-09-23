AzkoitiaJulen Etxanizek Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketa irabazi du
S. U.
azkoitia.
Asteartea, 23 iraila 2025, 20:30
Oteiza pilota kirol elkarteko Julen Etxanizek Zarauzko I. Esku-Pilota Txapelketa irabazi du, jubenil mailan. Etxanizek Berozekin osatu zuen bikotea, eta Bidezabalek eta Artetxek osatutako bikoteari 22-8 nagusitasunez irabazita eskuratu zuten txapela, igandean Zarauzko Aritzbatalde pilotalekuan jokatutako finalean.
