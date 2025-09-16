Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Azkoitia

Iraurgi Berritzen impulsa nuevas formaciones para avanzar en la Transición Social y Ecológica

La agencia de desarrollo comarcal organiza sesiones formativas dirigidas a las empresas industriales de la comarca

Eli Aizpuru

Azkoitia.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26

Iraurgi Berritzen ha organizado dos nuevas sesiones formativas dirigidas a las empresas industriales de la comarca con el objetivo de avanzar en la transición social y ecológica. Estas iniciativas se enmarcan en la dinámica Ikasiz, una línea de trabajo que impulsa la sensibilización, la reflexión y el aprendizaje colectivo en torno a las tres transiciones estratégicas: la ecológica, la social y la tecnológico-digital.

La primera de las sesiones lleva por título 'Conoce el proyecto Talcir: impulsando juntos el talento circular' y tendrá lugar el próximo 23 de septiembre, de 09.00 a 11.00 horas, en el Palacio Intsausti.

Durante la jornada se darán a conocer los resultados del proyecto Talcir, un programa que promueve nuevos modelos empresariales basados en la economía circular y la sostenibilidad, al mismo tiempo que fomenta la activación del talento de personas en situación de vulnerabilidad.

La primera de las sesiones será el próximo martes 23 de septiembre en el Palacio Intsausti y la segunda, el día 24, en formato online

Las personas participantes podrán conocer de primera mano los avances del proyecto, identificar conexiones entre políticas de inclusión, empleo y sostenibilidad, explorar oportunidades de colaboración entre administraciones, entidades sociales y empresas, y descubrir nuevas vías para contribuir al desarrollo inclusivo de la comarca.

La segunda sesión se celebrará el 24 de septiembre, en formato online, también de 09.00 a 11.00 horas, bajo el título 'Prepárate para afrontar el cambio climático: claves legales y estratégicas'. Esta formación está especialmente dirigida a empresas industriales que deseen anticiparse a los retos derivados de la transición energética y climática. El objetivo es ofrecer apoyo en la comprensión del marco normativo vigente en materia de cambio climático y en la identificación de estrategias clave para reducir riesgos, reforzar la competitividad y consolidar un posicionamiento empresarial sostenible. La sesión permitirá conocer en detalle los objetivos y destinatarios de la normativa actual, así como las futuras exigencias legales aplicables a cada sector.

La participación en ambas jornadas es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de los enlaces habilitados en la web de Iraurgi Berritzen. En el portal también se puede consultar información adicional sobre futuras sesiones formativas y proyectos enmarcados en las tres transiciones que promueve la entidad.

Estas actividades cuentan con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia, que refuerzan así su compromiso con la sostenibilidad, la innovación social y el desarrollo económico inclusivo de la comarca.

