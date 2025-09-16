Iraurgi Berritzen impulsa nuevas formaciones para avanzar en la Transición Social y Ecológica

Eli Aizpuru Azkoitia. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Iraurgi Berritzen ha organizado dos nuevas sesiones formativas dirigidas a las empresas industriales de la comarca con el objetivo de avanzar en la transición social y ecológica. Estas iniciativas se enmarcan en la dinámica Ikasiz, una línea de trabajo que impulsa la sensibilización, la reflexión y el aprendizaje colectivo en torno a las tres transiciones estratégicas: la ecológica, la social y la tecnológico-digital.

La primera de las sesiones lleva por título 'Conoce el proyecto Talcir: impulsando juntos el talento circular' y tendrá lugar el próximo 23 de septiembre, de 09.00 a 11.00 horas, en el Palacio Intsausti.

Durante la jornada se darán a conocer los resultados del proyecto Talcir, un programa que promueve nuevos modelos empresariales basados en la economía circular y la sostenibilidad, al mismo tiempo que fomenta la activación del talento de personas en situación de vulnerabilidad.



Las personas participantes podrán conocer de primera mano los avances del proyecto, identificar conexiones entre políticas de inclusión, empleo y sostenibilidad, explorar oportunidades de colaboración entre administraciones, entidades sociales y empresas, y descubrir nuevas vías para contribuir al desarrollo inclusivo de la comarca.

La segunda sesión se celebrará el 24 de septiembre, en formato online, también de 09.00 a 11.00 horas, bajo el título 'Prepárate para afrontar el cambio climático: claves legales y estratégicas'. Esta formación está especialmente dirigida a empresas industriales que deseen anticiparse a los retos derivados de la transición energética y climática. El objetivo es ofrecer apoyo en la comprensión del marco normativo vigente en materia de cambio climático y en la identificación de estrategias clave para reducir riesgos, reforzar la competitividad y consolidar un posicionamiento empresarial sostenible. La sesión permitirá conocer en detalle los objetivos y destinatarios de la normativa actual, así como las futuras exigencias legales aplicables a cada sector.

La participación en ambas jornadas es gratuita, pero requiere inscripción previa a través de los enlaces habilitados en la web de Iraurgi Berritzen. En el portal también se puede consultar información adicional sobre futuras sesiones formativas y proyectos enmarcados en las tres transiciones que promueve la entidad.

Estas actividades cuentan con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de los ayuntamientos de Azpeitia y Azkoitia, que refuerzan así su compromiso con la sostenibilidad, la innovación social y el desarrollo económico inclusivo de la comarca.