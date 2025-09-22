Ia 160 parte-hartzaile VII. Mangaixue BTT martxan

AzkoitiaIa 160 parte-hartzaile VII. Mangaixue BTT martxan
Astelehena, 22 iraila 2025, 20:22
Anaitasuna mendi bazkunak antolatuta, Mangaixue BTT proba izan zen larunbatean Azkoitian. 155 lagunek parte hartu zuten martxaren zazpigarren edizioan, horietatik hiru emakume, eta Plazaberritik abiatuta, bi ibilbide izan zituzten aukeran: luzea,33 kilometrokoa, 1.500 metroko desnibel positiboarekin, edo motza, 25 kilometrokoa, 1.100 metroko desnibel positiboarekin.
