Hilaren 30era arte egin daiteke inskripzioa Peña Elorza txirrindulari taldean

AzkoitiaHilaren 30era arte egin daiteke inskripzioa Peña Elorza txirrindulari taldean
E. A.
Azkoitia.
Asteartea, 16 iraila 2025, 20:26
22025-2026 denboraldian txirrindularitza praktikatu nahi dutenek jada aukera dute Azkoitiko Peña Elorza Txirrindulari Taldean izena emateko. Taldeak txirrindularitzaren hainbat diziplina lantzen ditu, hala nola errepidea, mendi bizikleta eta triala.
Izen-emateko epea irailaren 30era arte, asteartea, luzatuko da.
Bestalde, urriaren 2an, ostegunean, arratsaldeko 19:00etan, Elkargunean bilera informatibo bat egingo da eta denboraldi berriaren inguruko xehetasunak azalduko dira.
Informazio gehiago eta izen-ematea egiteko: elorzapena@ gmail.com
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.