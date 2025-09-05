Se habilitará un nuevo punto de carga eléctrica para vehículos eléctricos en Ibaiondo kalea

Azkoitia contará con un nuevo punto de carga eléctrica para vehículos eléctricos. Se está instalando en Ibaionko kalea 1, a pocos metros de la ... rotonda del polideportivo. La instalación corre a cargo de la cooperativa energética Urretxuko Ekiola, gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento azkoitiarra y Ekiola. Se prevé que este nuevo punto de recarga esté operativo en noviembre, tras cerrar los aspectos pendientes.

Azkoitia cuenta hasta ahora con dos puntos de recarga para vehículos eléctricos instalados por el Ayuntamiento. Hay un terminal de recarga en Herriko plaza, bajo la Casa de Cultura y otro en Trenbidearen Zumardia Aldapa.

Socio colaborador

El Ayuntamiento de Azkoitia es socio colaborador de Urretxuko Ekiola desde hace un año. Justamente en septiembre de 2024 el pleno aprobó por unanimidad la adhesión a la cooperativa con el fin de avanzar en la generación de electricidad con tecnología fotovoltaica. La ubicación del municipio de Azkoitia en un radio menor de 15 kilómetros hacía posible la colaboración. Los vecinos de Azkoitia interesados en participar en el proyecto pueden hacerlo. La inscripción está abierta. Se puede acceder a la información en la página web de la cooperativa (www.ekiola.eus).