Se están realizando trabajos para habilitar un punto de carga eléctrica en Ibaiondo kalea 1. UDALA

Azkoitia

Se habilitará un nuevo punto de carga eléctrica para vehículos eléctricos en Ibaiondo kalea

La instalación corre a cargo de Urretxuko Ekiola, gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y Ekiola. Se prevé que esté operativo en noviembre

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:29

Azkoitia contará con un nuevo punto de carga eléctrica para vehículos eléctricos. Se está instalando en Ibaionko kalea 1, a pocos metros de la ... rotonda del polideportivo. La instalación corre a cargo de la cooperativa energética Urretxuko Ekiola, gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento azkoitiarra y Ekiola. Se prevé que este nuevo punto de recarga esté operativo en noviembre, tras cerrar los aspectos pendientes.

