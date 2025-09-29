Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La cita contó con mucha expectación en Azkoitia. ZUBIBERRI ELKARTEA

Azkoitia

Gran exhibición de gimnasia rítmica en Elkargunea con superioridad de las gimnastas de Tolosa

El club de Tolosa se convirtió en el gran protagonista de la jornada al imponerse en cuatro de las cinco categorías disputadas

E. A.

AZKOITIA.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:48

El Elkargunea de Azkoitia ha sido escenario del Campeonato de Gipuzkoa de gimnasia rítmica, una cita que ha reunido a cerca de 80 gimnastas procedentes de distintos puntos del territorio. La s gimnastas ofrecieron un total de 32 ejercicios a lo largo de la mañana del sábado .

Las participantes llegaron desde Tolosa, Donostia, Eibar e Ibarra, desplegando sobre el tapiz todo su talento en las distintas categorías: senior, junior, juvenil, infantil y alevín. Con cinta, aro, mazas o pelota, cada actuación fue recibida con gran expectación por el público que llenaba las gradas.

El club de Tolosa se convirtió en el gran protagonista de la jornada al imponerse en cuatro de las cinco categorías disputadas: infantil, cadete, junior y senior. Solo en la categoría juvenil se rompió su hegemonía, con el triunfo del conjunto donostiarra.

La mañana dejó una vibrante muestra del alto nivel de la gimnasia rítmica guipuzcoana y confirmó a Tolosa como el gran referente actual de esta disciplina en el territorio.

