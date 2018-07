El 16 finaliza el plazo de solicitud de las becas Global Training Son para estancias en empresas y organismos en el extranjero durante al menos seis meses JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Jueves, 12 julio 2018, 00:25

El próximo lunes, 16 de julio, termina el plazo para solicitar una beca Global Training.

Son becas de, al menos, 6 meses de duración para estancias en empresas y organismos en el extranjero, con el fin de mejorar la capacitación de las personas para su incorporación al mercado laboral. Van dirigidas a personas jóvenes, de hasta 30 años, con titulación universitaria y formación profesional de grado.

La cuantía de la beca asciende a 1.400 euros al mes brutos (se descontará Seguridad Social e IRPF).

Requisitos

Para poder participar, las personas interesadas deberán contar con una titulación de diplomatura, licenciatura o formación profesional de grado superior; no tener cumplidos 30 años a 1 de enero de 2018; estar empadronado en el País Vasco con al menos un año de antigüedad ininterrumpida, a 1 de enero de 2018; no haberse beneficiado de otra beca que haya posibilitado estancias de prácticas en el extranjero superiores a 6 meses; contar con un alto nivel de inglés. En el caso de los licenciados, la acreditación será un C1 y un B2 en el caso de la formación profesional de grado superior. La acreditación de estos títulos, con una antigüedad máxima de 4 años, exime de la realización de prueba oral y escrita para determinar los conocimientos; adecuación al perfil requerido por la empresa, etc. El plazo de inscripción finaliza el 16 de julio. Para más información, contactar con Iraurgi Berritzen en Intsausti Jauregia o en el tel. 943 85 11 00.

La Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo y Fomento de San Sebastián son los que lanzan el programa de becas.