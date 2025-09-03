Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
José Luis López pintando el cuadro con el que ganó el concurso de este año. SARA UTRERA

Azkoitia

La exposición con los cuadros del concurso de pintura Inazio Iriarte se abrirá mañana

La muestra con las 12 obras presentadas al certamen se podrán ver en Portaleburu los viernes, sábados y domingos, hasta el día 14

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08

El 17 de agosto, dentro del programa de las Andramaris, se celebró el 42 Concurso de Pintura Inazio Iriarte, organizado por la Asociación Cultural de ... Azkoitia. El certamen contó con la participación de doce personas. El primer premio fue para José Luis López, de Portugalete, por su obra 'Azkoitiko plaza'. El segundo premio fue para el vizcaíno Iker Mugarra por el cuadro 'San Martín', y el tercero para el navarro Javier Igoa por su obrra 'Porru kaletik gasolindegira'.

