La exposición con los cuadros del concurso de pintura Inazio Iriarte se abrirá mañana

AzkoitiaLa exposición con los cuadros del concurso de pintura Inazio Iriarte se abrirá mañana
La muestra con las 12 obras presentadas al certamen se podrán ver en Portaleburu los viernes, sábados y domingos, hasta el día 14
Azkoitia
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:08
El 17 de agosto, dentro del programa de las Andramaris, se celebró el 42 Concurso de Pintura Inazio Iriarte, organizado por la Asociación Cultural de ... Azkoitia. El certamen contó con la participación de doce personas. El primer premio fue para José Luis López, de Portugalete, por su obra 'Azkoitiko plaza'. El segundo premio fue para el vizcaíno Iker Mugarra por el cuadro 'San Martín', y el tercero para el navarro Javier Igoa por su obrra 'Porru kaletik gasolindegira'.
Mañana, viernes, se abrirá la exposición con las obras presentadas por los doce pintores a la última edición del concurso de pintura Inazio Iriarte. La muestra podrá ser visitada los viernes, sábados y domingos, hasta el 14 de septiembre, en la sala Portaleburu. El horario de la sala es el siguiente: los viernes, de 18.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas; y los domingos, de 12.00 a 14.00.
