Eguzki acusa al Ayuntamiento de Azkoitia de usar un premio europeo como «fachada política»

El grupo ecologista Eguzki ha denunciado la falta de compromiso del Ayuntamiento de Azkoitia con la protección del medio ambiente, pese a haber recibido en julio de 2024 el Sello de Excelencia en Gobernanza (EloGE), un prestigioso reconocimiento europeo que premia la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas.

Según recuerda la asociación, el consistorio incumplió un acuerdo presupuestario firmado con la oposición para instalar 800 metros de rejillas en barandillas con el fin de evitar que los residuos contaminaran el río Urola. Ante la falta de explicaciones y la negativa del ayuntamiento a responder, Eguzki acudió en abril de 2025 al Ararteko, que dio la razón a la organización y obligó al gobierno municipal a entregar la información solicitada. La respuesta, sin embargo, llegó tarde y se limitó a justificar la decisión como una «decisión política».

Eguzki critica que este argumento supone una contradicción. «Si un acuerdo con la oposición es una decisión política, no puede anularse con otra decisión política unilateral sin rendir cuentas». señalan.

La organización recuerda además que no se trata de un caso aislado. En 2022 el ayuntamiento ya dejó sin ejecutar partidas pactadas, entre ellas 25.000 euros destinados a la limpieza del Urola, lo que obligó a Eguzki a retirar toneladas de basura del río. En 2023, el Ararteko ya había advertido al consistorio de su obligación legal de garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental.

Para Eguzki, el ayuntamiento está utilizando el Sello de Excelencia en Gobernanza como una «fachada política», celebrando un premio por unos principios que no aplica en su gestión diaria. «En lugar de cumplir sus compromisos y respetar los acuerdos democráticos, el gobierno municipal ha optado por proyectar una imagen contraria a la realidad», denuncian.

El colectivo ha solicitado al ayuntamiento información detallada sobre los costes de la obtención del Sello EloGE, ya que el propio consistorio argumenta la necesidad de hacer un «uso eficiente del dinero público». «La ciudadanía tiene derecho a saber si es más eficiente gastar dinero en un premio de imagen que en cumplir acuerdos para proteger nuestro río», concluye Eguzki.