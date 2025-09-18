Dos detenidos por retener y agredir sexualmente a un hombre en una vivienda de Azkoitia

Dos hombres han sido detenidos por retener contra su voluntad y agredir física y sexualmente a otro varón en un domicilio de Azkoitia esta semana. ... La Ertzaintza busca una tercera persona por su implicación en este suceso.

Según ha informado el departamento vasco de Seguridad, la víctima acudió el martes a dependencias de la Ertzaintza para denunciar que había sufrido una agresión sexual y había sido detenido de forma ilegal. Según denunció, los hechos tuvieron lugar durante la tarde del lunes, 15 de septiembre, en una vivienda de Azkoitia. En este domicilio fue retenido contra su voluntad y fue agredido física y sexualmente durante varias horas hasta que logró recuperar su libertad por medios que no han transcendido.

Al parecer, en la comisión de este delito participaron tres hombres, siendo el cabecilla el actual compañero sentimental de la expareja de la víctima. Dos de los implicados han sido arrestados, pero prosiguen las investigaciones para localizar y detener al tercer sospechoso.

Los detenidos son el cabecilla, un hombre de 33 años y con un amplio historial delictivo, y un joven de 25 años que también tiene antecedentes policiales. Ambos han sido puestos esta mañana a disposición judicial.