Cursos gratuitos de orientación laboral, del 20 al 27 de este mes en el KZgunea

S.U. azkoitia. Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Lanbide ha puesto en marcha un programa de cursos breves de orientación y motivación para la búsqueda de empleo que se celebrarán en diferentes municipios de la comarca. En el caso de Azkoitia, estos cursos se impartirán del 20 al 27 de este mes en Zubiaurre Elkargunea (KZgunea), en horario de 16.00 a 18.00.

El objetivo de estas sesiones es acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece Lanbide, tanto en su web como en el área de orientación presencial, y proporcionar herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad. El temario se adaptará a las necesidades de cada grupo, aunque se requiere tener un conocimiento básico de internet y dominio del euskera o castellano.

Cada curso consta de 10 horas de formación, distribuidas en clases de dos horas diarias. Los contenidos podrán variar según las aportaciones del alumnado, siempre manteniendo como eje principal la motivación y la búsqueda activa de empleo.

Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción antes del día 15 de octubre llamando al teléfono 943 02 38 20.