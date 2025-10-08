Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azkoitia

Cursos gratuitos de orientación laboral, del 20 al 27 de este mes en el KZgunea

S.U.

azkoitia.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Lanbide ha puesto en marcha un programa de cursos breves de orientación y motivación para la búsqueda de empleo que se celebrarán en diferentes municipios de la comarca. En el caso de Azkoitia, estos cursos se impartirán del 20 al 27 de este mes en Zubiaurre Elkargunea (KZgunea), en horario de 16.00 a 18.00.

El objetivo de estas sesiones es acercar a la ciudadanía los servicios que ofrece Lanbide, tanto en su web como en el área de orientación presencial, y proporcionar herramientas prácticas para mejorar la empleabilidad. El temario se adaptará a las necesidades de cada grupo, aunque se requiere tener un conocimiento básico de internet y dominio del euskera o castellano.

Cada curso consta de 10 horas de formación, distribuidas en clases de dos horas diarias. Los contenidos podrán variar según las aportaciones del alumnado, siempre manteniendo como eje principal la motivación y la búsqueda activa de empleo.

Las personas interesadas en participar deberán realizar la inscripción antes del día 15 de octubre llamando al teléfono 943 02 38 20.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  9. 9 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  10. 10 Tasa de absentismo por incapacidad temporal en la red guipuzcoana de Osakidetza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cursos gratuitos de orientación laboral, del 20 al 27 de este mes en el KZgunea