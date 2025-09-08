AzkoitiaCaritas Txikian izena emateko epea ireki du Azkoitiko Parrokiak
Azkoitia
Astelehena, 8 iraila 2025, 20:54
Caritas Txikian izena emateko epea ireki du Azkoitiko Parrokiak. Irailaren 19an hasiko da ikasturte berria, arratsaldeko 17:15ean, kantzelean. Parte hartu nahi dutenek elizaren atariko karteldegian aurkitu ahal izango dituzte izen-ematearen xehetasun guztiak.
