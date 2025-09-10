Buenos resultados para Bera y Luken Pascual en el certamen de ajedrez de Beraun

Sara Utrera AZKOITIA. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Errenteria acogió el sábado el Beraun Xake Txapelketa, organizado por Beraun Bera Xake Kluba con motivo de las fiestas del barrio. A la cita acudieron Bera y Julen Pascual, del Anai Xake Eskola de Azkoitia, e hicieron un buen papel en el ocaso de las vacaciones estivales.

«Bera no comenzó con buen pie, pero terminó con una racha de buenas partidas que le alzó al noveno puesto con 4,5 puntos. Por el contrario, Luken estaba llevando una puntuación estupenda hasta que perdió las dos últimas. Más que los resultados hay que valorar la pasión por el juego y la asimilación de conceptos, lo que lleva a una progresión constante», han explicado desde el club de ajedrez azkoitiarra.

Este fin de semana se disputará el Azpeitia Hiria Xake Txapelketa, y Azkoitia participará con un equipo en el torneo. Por otro lado, el sábado también se disputará el VIII Hondarribi Xake Jailadi, dentro de las fiestas patronales de la localidad. El torneo constará de diferentes categorías y contará con participación azkoitiarra.

Zonal del Campeonato

Por otro lado, Anaitasuna-Kakute se encuentra inmerso en la organización del zonal del Campeonato de Gipuzkoa de Tercera categoría, que se disputará del 11 de octubre al 22 de noviembre en el Kultur Etxea. Las partidas serán los sábados a partir de las 16.00 horas. De momento, hay nueve inscritos.