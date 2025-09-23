Azkoitia'Alzheimer-Parkinson: nola elkarbizi arrisku honekin' hitzaldia gaur Javier Ruiz doktorearekin
S. U.
Azkoitia.
Asteartea, 23 iraila 2025, 20:30
Babes Sareak antolatuta, eta Udalak eta Azkoitia Lagunkoiak babestuta, gaixotasun neurodegeneratiboen inguruko hitzaldia eskainiko da gaur, hilak 24an, Elkargunean (Oteiza aretoan), 19:00etan. 'Alzheimer-Parkinson: nola elkarbizi arrisku honekin' izenburupean izango da saioa, Javier Ruiz Martinez doktorearen eskutik.
Javier Ruiz Donostiako Unibertsitate Ospitaleko neurologia saileko burua da, eta Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuko ikertzailea.
