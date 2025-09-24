Alaitz Hidalgo se clasifica en tercera posición en el Memorial Axel Pauli disputado en Urretxu

Representantes del Anaitasuna-Kakute Xake Taldea en el Urretxuko Xake Txapelketa y en el Gambito Nocturno Euskal Pizza de Astigarraga.

El pasado sábado se disputó el Memorial Axel Pauli en Urretxu y contó con dos torneos: uno absoluto y otro Sub-16. En este último, Anaitasuna-Kakute contó con la representación de tres de sus jugadores y todos ellos hicieron una gran actuación. «Tanto que en las últimas tres rondas nuestros chavales jugaron siempre en las mesas principales y con las espadas en alto por llevarse el torneo», han explicado desde Anaitasuna-Kakute.

En la última ronda, Alaitz Hidalgo y Mikel Arriola perdían sus partidas, pero pudieron haber quedado en primera y en segunda posición de haber sido al revés. Finalmente, Alaitz Hidalgo fue tercera, Ane Arriola cuarta y Mikel Arriola octavo. «Fue un torneo muy animado y bien organizado», señalan.

De la misma forma, ocurrió en el Gambito Nocturno Euskal Pizza de Astigarraga, un torneo que comenzaba a las 20.00 horas y que tuvo una duración de dos horas y que contó con 60 participantes y mucha pizza.

El torneo, en el que Hugo Rodríguez consiguió la victoria con 8 puntos, contó con dos representantes del Anaitasuna-Kakute: Luken Pascual, que terminó en 37ª posición con 4 puntos, y Bera Pascual en 57ª posición con 2 puntos. «Ambos desarrollando buenas partidas y sorprendiendo a propios y extraños», han señalado desde el club de ajedrez azkoitiarra.