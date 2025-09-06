Vuelta al horario habitual de los servicios municipales tras el periodo de verano

La temporada de verano llega a su fin y los edificios municipales han recuperado ya sus horarios habituales. Todos los años en el periodo ... estival el mismo se ve reducido en distintas formas.

Este lunes ya estará abierto Bertan en el Ayuntameinto de 7.30 a 14.30 de lunes a viernes, mientras que al polideportivo se podrá ir de lunes a viernes de 8.30 a 22.00 horas, los sábados de 9.00 a 21.00 y los domingos de 9.00 a 14.00. También regresa a su horario habitual la oficina de Lekaio, en este caso de lunes a miércoles de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00, y los jueves y viernes de 9.00 a 13.00. Sarobe lo está de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00, mientras que la Biblioteca cuenta con un horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 19.30. El horario de la sala de estudio es de lunes a viernes de 8.00 a 19.30 y los sábados de 9.30 a 20.30. El Gazteleku regresará a su horario habitual de todo el año a partir del día 10 de septiembre. En su caso abre los lunes y martes de 17.00 a 19.30, los miércoles y jueves de 17.00 a 20.00 y los viernes de 17.00 a 21.00 horas.