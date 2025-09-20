Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urnieta

Las viviendas de acompañamiento de Errekalde se pasan a denominar Eguzkilore

Juan F. Manjarrés

URNIETA.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:30

Dentro de la línea de trabajo con las personas mayores, Urnieta cuenta desde hace un año con el servicio de viviendas de acompañamiento de larga duración para ellos.

El espacio situado en la calle Errekalde y tiene el objetivo de mejorar el servicio de cuidados que se le ofrece a la ciudadanía, promoviendo una atención cercana, personalizada, innovadora y conectada con la comunidad. Dicho servicio ha pasado recientemente a denominarse Eguzkilore, instalando un rótulo identificativo en la entrada. Eguzkilore es una flor que en la mitología y cultura vasca es un potente amuleto protector que se coloca en la entrada de las casas. Teniendo en cuenta que su significado está unido a la finalidad de dicho servicio, que no es otro que cuidar y proteger a las personas, se ha decidido denominarlo de esta manera. Asimismo, servirá para tener una referencia más clara a la hora de poder situar y encontrar al espacio.

Bingo

Mañana lunes habrá bingo a las 17.00 horas en la Casa de las Asociaciones.

