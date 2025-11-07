El Urnieta Artola Harategia recibe esta tarde la visita del Munttarpe

Juan F. Manjarrés urnietA. Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Hoy sábado el polideportivo de Urnieta acogerá dos grandes encuentros de balonmano. Por la mañana, a la 13.00, las cadetes del Urnieta Lanchas Bus recibirán la del Urola E.K. Goierri Bus en la tercera jornada de la fase final del campeonato de Gipuzkoa. Las urnietarras buscarán una nueva victoria para seguir en lo alto de la clasificación. Es por ello que necesitan su mejor versión tanto en ataque como en defensa si quieren que los puntos se queden en casa. Será importante saltar a la pista con intensidad desde el inicio, estando activas en defensa permitiéndoles robar balones para poder salir al contraataque. Por la tarde, a las 17.30, será el turno para el Urnieta Artola Harategia, sénior masculino que milita en Primera Territorial, que recibirá la visita del Munttarpe. Tras la dolorosa derrota del fin de semana pasado en Hondarribia, los de UKE buscarán una victoria para reforzar la moral y que les permita seguir mirando a los puestos altos de la clasificación. Para ello deberán mejorar muchos aspectos, sobre todo la defensa, estando intensos durante los 60 minutos. A pesar de que se enfrentan al último clasificado y recién ascendido, los de Lezo no les pondrán las cosas nada fáciles, por lo que tendrán que trabajar durante todo el partido si quieren que los puntos se queden en casa. La clave estará en el ritmo que impongan los de UKE desde el inicio, si son capaces de robar balones y salir al contraataque, practicando su estilo de juego, tendrán mucho ganado. De lo contrario, sufrirán hasta los minutos finales para conseguir la cuarta victoria de la temporada.

El domingo será el turno de los otros dos equipos de la base, a domicilio. A las 12.00 del mediodía las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios visitarán la cancha del Tolosa C.F. Eskubaloia. Las urnietarras afrontan la última jornada de la primera fase y buscarán, al igual que las tolosarras, sus primeros puntos de la temporada. A la 13.00, en el polideportivo Iturripe de Arrasate, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados tratarán de lograr su primera victoria a domicilio. Para ello deberán de disputar encuentro muy completo ante un rival que no le pondrá las cosas fáciles.