El sénior de balonmano visita este sábado Irun tras empatar en su debut liguero en casa

Juan F. Manjarrés Urnieta Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15 | Actualizado 20:56h.

Tras el empate a 23 frente al Soraluce BKE en el estreno liguero del conjunto sénior masculino de balonmano, este sábado a partir de las ... 17.30 horas los de Urnieta se desplazarán hasta Irun para medirse al Txingudi Goibar. Los de UKE acabaron rescatando un punto la semana pasada en un partido en el que durante la primera parte dominaron el marcador, pero en la segunda el ritmo lento de los visitantes acabó por contagiarles y sufrieron hasta el final para no salir de vacío. Este fin de semana tendrán un partido complicado frente a los irundarras, que también buscan su primera victoria de la temporada. Los urnietarras ya salieron victoriosos en el partido disputado la temporada pasada, pero tuvieron que emplearse a fondo para conseguir los dos puntos. La defensa será clave para poder recuperar balones y salir al contraataque, desplegando el juego rápido que tan buenos resultados les ha dado a los urnietarras estas últimas temporadas.

El resto de partidos de la jornada para los equipos de la sección de balonmano se disputarán entre el sábado y el domingo. Las más madrugadoras serán las cadetes del Urnieta Lanchas Bus que visitarán la cancha del Amama Taberna Pulpo EK de Zumaia a las 9.45 del sábado. Las urnietarras tratarán de conseguir su segunda victoria para seguir en lo más algo de la clasificación. Ya para el domingo, 12.00 del mediodía, las cadetes del Urnieta Iñaki Mecanizados reciben la visita del Ecenarro Bergara KE en busca de su primer triunfo de la temporada. Las infantiles del Urnieta Sardón Comunidades y Servicios todavía no darán comienzo a la competición, pero afrontarán un encuentro amistoso en Tolosa el sábado a las 10.00 de la mañana.

