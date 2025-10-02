Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de la plantilla de esta temporada del equipo sénior masculino de balonmano.

Urnieta

El sénior de balonmano visita este sábado Irun tras empatar en su debut liguero en casa

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Urnieta

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:15

Tras el empate a 23 frente al Soraluce BKE en el estreno liguero del conjunto sénior masculino de balonmano, este sábado a partir de las ... 17.30 horas los de Urnieta se desplazarán hasta Irun para medirse al Txingudi Goibar. Los de UKE acabaron rescatando un punto la semana pasada en un partido en el que durante la primera parte dominaron el marcador, pero en la segunda el ritmo lento de los visitantes acabó por contagiarles y sufrieron hasta el final para no salir de vacío. Este fin de semana tendrán un partido complicado frente a los irundarras, que también buscan su primera victoria de la temporada. Los urnietarras ya salieron victoriosos en el partido disputado la temporada pasada, pero tuvieron que emplearse a fondo para conseguir los dos puntos. La defensa será clave para poder recuperar balones y salir al contraataque, desplegando el juego rápido que tan buenos resultados les ha dado a los urnietarras estas últimas temporadas.

