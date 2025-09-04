Imanol Ansa probará en una semana si está para jugar el día 13 de septiembre

J. F. M. Urnieta. Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Oriamendi 2010 ha comunicado que el remontista Imanol Ansa, actual campeón del Individual Eusko Label, dispondrá de un plazo adicional hasta el 13 de septiembre para completar su recuperación tras la lesión sufrida el pasado sábado durante su enfrentamiento con Endika Barrenetxea en el Frontón Galarreta. Se sometió inicialmente a una ecografía que evidenció una rotura de fibras. Posteriormente, para descartar daños más graves, se le practicó una resonancia magnética, la cual confirmó una dolencia en el tendón supraespinoso del deltoides, con una probable rotura longitudinal en dicha zona. El pelotari ha comenzado un plan intensivo de recuperación y ha manifestado su compromiso de «hacer todo lo posible para volver a la cancha el día 13». Ansa II deberá realizar un entrenamiento de control antes del encuentro, con fecha límite el jueves 11 o viernes 12 de septiembre. Se trata de una sesión que será supervisada por el director deportivo Kike Elizalde.

Hay que recordar que el urnietarra llegaba al partido ante Barrenetxea, en el que se lesionó, tras superar de forma holgada a Azpiroz. Le queda pendiente el encuentro contra un Juanenea que prácticamente está fuera el torneo ya. La cuestión es si el remontista de Urnieta podrá recuperarse y llegar a tiempo para competir al máximo nivel el día 13 de septiembre. No va a ser sencillo, pero seguro que Ansa lo va a intentar por todos los medios. Este sábado jugará Barrenetxea ante Azpiroz, en un duelo que puede resultar clave.