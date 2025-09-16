El esfuerzo para recuperarse de Ansa mereció la pena y estará en la semifinal

Juan F. Manjarrés urnieta. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27 Comenta Compartir

El urnietarra Imanol Ansa realizó un gran esfuerzo el pasado fin de semana en Galarreta y se subió al tren del campeonato individual de remonte logrando primero terminar el partido ante Juanenea y luego meterse en la semifinal que se juega este sábado, donde repetirá rival. El de Urnieta llegaba tras la lesión sufrida ante Barrenetxea y después de un duro trabajo de recuperación durante dos semanas. Su estado físico era una incógnita, pero finalmente aguantó y sigue en la pomada.

La liguilla del Torneo Individual Eusko Label terminó con victoria de Juanenea sobre Ansa por 30-28 y de esa forma ambos se han clasificado a la semifinal del campeonato y se volverán a ver las caras en Galarreta. Barrenetxea se ha clasificado de forma directa a la final por liderar la liguilla con ocho puntos. Juanenea y Ansa II han empatado a cinco en la liguilla en segunda y tercera posición respectivamente, mientras Azpiroz ha quedado eliminado con tres puntos. Ansa necesitaba 24 tantos para clasificarse, Juanenea estaba obligado a ganar y se cumplieron ambas premisas.

Hubo buenas noticias en Galarreta. La primera que Ansa no se resintió de la lesión del brazo y se le vio bien, quizás no lanzó pelotazos con la misma velocidad, pero sí que jugó cerca de su máximo nivel y estado físico. Juanenea también jugó un muy buen encuentro y otra de las grandes noticias fue que se vio un partidazo. Se disfrutaron tantos espectaculares y hubo muchísima emoción de principio a fin. La cara amarga del día fue para Azpiroz se quedó cerca de la semifinal a dos tantos más de Ansa.

Ambos pelotaris lo dieron todo y hubo mucho ritmo. Defendieron muy bien y cometieron pocos errores. Ansa destacó más por las jugadas y Juanenea estuvo más fresco en el pelotazo. También sacó mejor que el de Urnieta, aunque ahí también hubo mucha igualdad. Juanenea hizo seis tantos de saque por cinco de Ansa. Hubo pocos fallos y se concentraron más al inicio del partido y en el último pelotazo. En el 28-29 Ansa soltó el brazo, pero la pelota se le fue a la contracancha y se terminó el choque 28-30 para gozo de Juanenea.

Partidazo

El zaguero de Saldias llevó la iniciativa en el partido y se llevó la victoria con todo merecimiento. Ansa también estuvo por delante en el marcador, pero Juanenea le marcó de cerca y comandó el marcador salvo en el 5-4, 8-7 y 9-8. Hubo hasta once empates durante el partido. La máxima diferencia llegó en el 15-21 a favor de Juanenea.

El partido empezó con una pequeña renta de 0-3 para el de Saldias, pero Ansa reaccionó rápido y el choque transcurrió con rentas de solo un tanto o dos como mucho hasta el 11-14. Tras el 15-17 llegó la primera escapada del azul con un parcial de 0-4 que subió el 15-21 al marcador. Ansa tenía que sumar 24 tantos y era su principal misión. Se puso manos a la obra y en su mejor momento de juego logró empatar a 23 tantos. Estaba cerca de la semifinal. Tras el 23-24 Ansa conectó un preciso dos paredes e hizo el tan deseado 24. No podía ser de otra forma. El dos paredes fue la mejor arma del delantero de Urnieta que hizo hasta seis tantos con esa jugada.

El final del partido fue lo mejor de la tarde. Ambos pelotaris estaban desbocados y no les pudo la presión. Sacaron a relucir su mejor juego y hasta el final se vieron grandes defensas, buenas recuperaciones y tantos de todos los colores. Tras el 27 iguales Juanenea conectó dos grandes pelotazos que le dieron una ventaja muy valiosa (27-29), pero otro gran dos paredes de Ansa puso el partido en un pañuelo en el 28-29.