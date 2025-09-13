Cierre del plazo de inscripción mañana para los cursos de Lekaio y Sarobe

J. F. M. urnietA. Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:36 Comenta Compartir

Amplia oferta de cursos de carácter social, cultural, deportivo y sanitario en Lekaio y Sarobe. Este curso la oferta llega con novedades como los cursos de cocina, hip-hop o jazz dance. El plazo de inscripción se cierra mañana lunes, pudiendo realizarse también en Bertan.

Donantes

Mañana lunes se lleva a cabo una sesión de donación de sangre en el Gazteleku. Las personas que deseen donar deberán de llamar al siguiente número de teléfono el mismo día para concretar la cita: 943 00 78 85.

Etxeberri

Cierre de las fiestas de Etxeberri hoy con dos actividades. La primera de ellas será a las 12.00, con un tobogán resbaladizo, y la segunda a las 18.00, con el desarrollo del espectáculo 'Indartsuak' de Zirko Txosko.

Empoderamiento

Con el objetivo de impulsar los procesos de empoderamiento de las mujeres de la localidad, el Ayuntamiento ha venido organizando en los últimos años las Escuelas de Empoderamiento de otoño y primavera. Este curso, sin embargo, la oferta viene con una importante novedad, ya que con el deseo de dar un paso más, se ha completado una programación amplia y diversa de todo el curso. El plazo de inscripción está abierto hasta el día 19 de septiembre.