Apertura este miércoles del Gazteleku para uso de jóvenes y adolescentes

UrnietaApertura este miércoles del Gazteleku para uso de jóvenes y adolescentes
Urnieta
Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54
Poco a poco los distintos servicios municipales retoman su ritmo habitual tras el periodo estival y mañana será el turno del Gazteleku, centro de ... referencia para adolescentes y jóvenes de la localidad. Desde este miércoles, 10 de septiembre, abrirá sus puertas a los usuarios.
Según han señalado desde el Ayuntamiento, los lunes y martes el alumnado de sexto de educación primaria podrá acceder de 17.00 a 19.30 horas al Gazteleku. Los miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas serán los estudiantes de primero, segundo y tercero de Secundaria los que harán uso de la instalación.
Los estudiantes de sexto curso de primaria podrán asistir por primera vez el martes 16 de septiembre, de 17.00 a 19.00 horas. Las familias y tutores también podrán visitar el Gazteleku ese día de 19.00 a 20.00.
En el caso de los adolescentes que se inscriban por primera vez, deberán ir acompañados de su madre, padre o tutor legal, los cuales deberán rellenar la hoja de inscripción en el propio Gazteleku.
Desde el Gazteleku informan que se ofrece la posibilidad de contactar con el equipo educativo para compartir cualquier duda. Correo electrónico: gazteleku@urnieta.eus. Teléfonos: 608 928311/943 333972.
