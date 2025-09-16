Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urbil proyectará cinco películas del Festival de Cine de San Sebastián.

Lasarte

Urbil, por primera vez, será una de las sedes de la programación oficial del Festival de Cine

El Diario Vasco

LASARTE-ORIA.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27

Urbil reafirma un año más su compromiso con la cultura vasca y el cine local al colaborar nuevamente con el Festival Internacional de San Sebastián. En esta edición número 73, además de volver a patrocinar Zinemira, la sección dedicada al cine vasco, el centro se convierte por primera vez, en una de las sedes de su programación oficial ofreciendo cinco proyecciones en sus salas de Cinesa Urbil entre el 20 y el 27 de septiembre de 18.30 horas. Esta iniciativa busca acercar el festival a nuevos públicos, especialmente a familias y jóvenes, en un entornoaccesible y cercano, así como reafirmar el compromiso del centro por la cultura y el fomento del euskera.

Entre las proyecciones destaca'Flow, un mundo que salvar', una película de animación sin diálogos dirigida por Gints Zilbalodis, que ha sido reconocida internacionalmente y galardonada con el Oscar a Mejor Película de Animación. También se proyectará 'Faisaien Irla' (La Isla de los Faisanes), un thriller fronterizo dirigido por Asier Urbieta, ambientado en el condominio más pequeño del mundo entre Francia y España. La cinta será presentada por una de las protagonistas de esta, la joven actriz donostiarra, Aia Kruse. Una de las citas más esperadas será la proyección del primer episodio de la temporada 12 de 'Go!azen', oportunidad de disfrutar del regreso de esta serie juvenil tan querida por el público antes de su estreno en televisión.

Dentro del ciclo infantil, 'Kaixo, Frida!' ofrecerá una mirada tierna a la infancia de Frida Kahlo, celebrando la imaginación como refugio ante la adversidad. Por su parte, 'Heidi, el rescate del lince' presentará una aventura ecológica en la que Heidi y Pedro luchan por salvar a un pequeño lince y proteger su entorno natural.

Farmacia de guardia

Hoy abre, en horario diurno de 0

09.00 a 22.00 horas, la farmacia Kniese, en kale Nagusia, 71.

