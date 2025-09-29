Últimos días para que las familias puedan acceder a la nueva edición de Gurasoleku

LasarteÚltimos días para que las familias puedan acceder a la nueva edición de Gurasoleku
El Diario Vasco
lasarte-oria.
Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:48
Las familias del municipio tendrán un año más a su disposición una nueva edición de Gurasoleku para impulsar la transmisión del euskera en el ámbito familiar y a apoyar a los padres en el uso cotidiano de la lengua con sus hijos. El programa, que se desarrolla en colaboración con centros escolares, haur-eskolak, euskaltegiak, asociaciones de padres y madres y Ttakun Kultur Elkartea, se articula en diferentes iniciativas: Gurasotegi (formación para madres y padres que quieran aprender o mejorar su euskera); Gurasolagun y Trukelandia (espacios para generar hábitos de relación en euskera y tejer nuevas amistades en la lengua); Gurasolandia (actividades de ocio en familia para disfrutar del euskera en un ambiente lúdico).
Los responsables recuerdan que «Gurasoleku no es solo un conjunto de cursos y actividades, sino un compromiso comunitario para garantizar que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de vivir en euskera».
