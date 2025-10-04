Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores y técnicos del club quisieron apoyar a los lesionados Iker Navarro e Iñigo García 'Peke'. ISAAC FARRÉ

Lasarte-Oria

El Preferente del Ostadar se mide este domingo al Roteta en Martutene

Los lasarteoriatarras lucharán para sumar los tres puntos en juego, como ya lo lograran el pasado fin de semana ante el Mariño

María Cortés

María Cortés

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:00

Comenta

A domicilio juega su tercera jornada liguera de la presente temporada el Preferente masculino de fútbol del Ostadar. Este domingo, a las cinco y ... media, se medirá en Martutene al Roteta. Aunque acaba de comenzar la liga, los lasarteoriatarras se miden, siendo cuartos, al segundo de la clasificación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  2. 2 El radar que limita la velocidad a 60 km/h escondido en un túnel de Gipuzkoa
  3. 3

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  4. 4

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  5. 5

    El Gobierno Vasco asume ahora que el límite de precios no afecta a alquileres vigentes de grandes tenedores
  6. 6 El detalle que llama la atención de los visitantes en la Parte Vieja de San Sebastián
  7. 7

    Sacrifican los primeros 80 atunes en la granja de engorde de Getaria
  8. 8 Guía de emergencia ante el principio del fin de Windows 10
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  10. 10

    Israel y Hamás comenzarán a negociar este domingo en Egipto la liberación de los rehenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Preferente del Ostadar se mide este domingo al Roteta en Martutene

El Preferente del Ostadar se mide este domingo al Roteta en Martutene