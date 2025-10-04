El Preferente del Ostadar se mide este domingo al Roteta en Martutene

A domicilio juega su tercera jornada liguera de la presente temporada el Preferente masculino de fútbol del Ostadar. Este domingo, a las cinco y ... media, se medirá en Martutene al Roteta. Aunque acaba de comenzar la liga, los lasarteoriatarras se miden, siendo cuartos, al segundo de la clasificación.

Los de Jon Irureta lograron ganar la semana pasada al Mariño, 2-0 en Michelín. El equipo salió con ganas e ilusión al primer partido de la temporada ante la afición lasarteoriatarra. En la primera parte, no acabaron de salir del todo las cosas a los de Lasarte-Oria, pero fue competida y disputada por parte de ambos conjuntos, llegando 0-0 al descanso.

En la segunda mitad, el partido se fue abriendo y gracias al tono físico de los jugadores del Ostadar y la energía que aportaron los cambios, estuvimos en ese tramo del encuentro algo mejor que el rival y eso se tradujo en los dos goles que subieron al marcador de los locales, en el minuto 66, gracias a Ugaitz Igarriz, y en el minuto 79, el 2-0 con gol de Asier Iriondo.

Recuerdo a Iker y 'Peke'

Los del Preferente quisieron aprovechar el partido del pasado fin de semana para apoyar a dos jugadores que se lesionaron en la pretemporada. Por un lado, a Iker Navarro, jugador del Ostadar, del ligamento cruzado, y, por otro lado, a Iñigo García 'Peke', que aunque esta temporada había fichado por el Hernani en División de Honor Regional, ha sido hasta ahora jugador del Ostadar y se lesionó la rodilla.

Alineación: Unai Furundarena, Daniel López, Ibon García, Xabier Martínez, Iker Sarasola, Xabier Etxeberria, Julen López, Markel Arzallus, Beñat Negredo, Iker Atxaga y Ugaitz Igarriz (Aitor Soroa, Iñaki Hernández, Manex Rudi, Asier Iriondo, Julen Urruzola, Alexander Zarra y Endika Izagirre).