El Preferente de fútbol del Ostadar inicia la temporada mañana

A domicilio, y contra el Hondarribia en el campo Hondartza, arranca mañana domingo la nueva temporada el conjunto masculino de fútbol del Ostadar en categoría Preferente. El encuentro será a las cuatro y media de la tarde.

Por tercer año consecutivo será Jon Irureta el encargado de dirigir al conjunto lasarteoriatarra. «Si bien hay caras nuevas, seguimos manteniendo el bloque del equipo, lo que hace que conozca a los jugadores y ellos ya me conocen y saben cómo trabajar. Eso debería jugar a nuestro favor. Desde el día que llegué y durante todos estos años, el objetivo sigue siendo ser un equipo serio, exigente, comprometido y motivado. Con ganas de hacer las cosas lo mejor posible y haciéndolo así lograr los mejores resultados que también dependerán de la propia competición. Buscamos competir y ganar cada fin de semana y para ello debemos trabajar de la mejor manera posible en los entrenamientos durante la semana», destacó Irureta.

Las chicas en Oiartzun

Por su parte, las chicas del División de Honor Regional del Ostadar jugarán esta tarde, a las 18.15 horas a domicilio ante el Oiartzun en el Karla Lekuona.