Pistoletazo de salida a las fiestas de Sasoeta

Gran arranque el de ayer a las fiestas del barrio de Sasoeta. Los vecinos de esta zona del municipio, así como muchos otros lasarteoriatarras, se acercaron a la plaza Andatza y alrededores, para tomar parte en los primeros actos festivos. Con el chupinazo y pregón se dio el pistoletazo de salida a un fin de semana llenó de actividades para todas las edades. Los pequeños disfrutaron de actividades deportivas, una dulce chocolatada, el tardeo musical o el toro de fuego. Por la noche, no faltaron las actuaciones musicales.

Comenzando el fin de semana, en la jornada de hoy, a las 11.00 horas, habrá torneo de adultos con niños de futbolín. A la misma hora, y hasta las 12.00 horas, los interesados en participar en el VII Concurso de Tortillas deberán entregar sus creaciones culinarias. La animación llegará a las doce del mediodía, con la salida de los cabezudos de Lozet. Y también a esa hora, en la zona de la sociedad Virgen de Guadalupe, se repartirán migas extremeñas. No faltará la tradicional comida popular en la plaza Andatza.

Ya por la tarde, campeonato de mus y simultáneas de ajedrez, a partir de las 16.00 horas. Sobre las 18.00 horas, pintxo-pote en el bar de la asociación. La tamborrada por el barrio saldrá a las 18.30 horas. A las siete, tardeo con dj Ina. Por la noche, toro de fuego a las 22.00, y después, noche rock con la actuación del grupo Correcaminos y concierto de Stereo rock.

Las fiestas de Sasoeta finalizarán mañana y habrá actividades toda la mañana. No faltará el concurso de bacalao en Andatza, el mercado de libros de segunda mano, la salida y animación con los cabezudos de Lozet, la esperada tamborrada infantil, así como la entrega de premios y sorteos y la traca final, que se espera para las dos del mediodía.