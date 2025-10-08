Ocho parejas celebraron las Bodas de Oro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

Ocho parejas socias del Hogar del Jubilado Biyak Bat participaron ayer en las tradicionales Bodas de Oro. Los protagonistas acudieron en kalejira desde la sede social hasta el convento de las Brígidas, lugar en el que se ofició la misa. Después, les obsequiaron con algunso recuerdos a la vuelta a Biyak Bat. La jornada, con la que se pone punto y final a la semana homenaje a los mayores, finalizó con una buena comida y baile en Herriko Etxea.